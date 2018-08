Das Paar verbrachte die asiatische Sitzung in einer sehr schmalen Range in der Nähe der 0,9970, doch anschließend geriet der USD/CHF unter Druck, da sich die Investoren in sichere Häfen flüchteten, was der zunehmenden Besorgnis vor der Wirtschaftskrise in der Türkei zuzuschreiben ist. Aktuell beträgt der Tagesverlust -0,16 % bei 0,9953. Die Nachricht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...