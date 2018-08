Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE präsentiert in seiner aktuellen Dachfonds-Studie wieder jene Produkte, auf die österreichische Dachfondsmanager bevorzugt setzen - und zeigt, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Wie gewonnen, so zerronnen. So könnte man das Ergebnis der jüngsten "FONDS professionell" Dachfonds-Studie kurz und knapp zusammenfassen. Das Volumen der österreichischen Dachfonds habe zum Jahresende 2017 endlich das historische Hoch von 40 Milliarden Euro, welches die Produktgattung noch vor der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Waage gebracht habe, übertroffen. Aktuell hätten die österreichischen Dachfondslenker allerdings wieder 2,37 Milliarden Euro Dachfondsvolumen abgeben müssen. Per Juni 2018 sei der hiesige Dachfondsmarkt damit 38,79 Milliarden Euro schwer gewesen. ...

