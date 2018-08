Die Aktien von AMD und Nvidia, zwei Hersteller von Grafikkarten bzw. Grafikchips, waren im letzten Jahr noch große Profiteure des Hypes um Kryptowährungen. Denn mit Grafikkarten respektive Grafikchips ließen sich Bitcoin und Co. deutlich besser "minen" als mit herkömmlichen CPUs, wie sie bspw. Intel herstellt. Gestern Abend nun öffnete Nvidia seine Bücher - und obwohl die vorgelegten Quartalszahlen gut ausfielen, steht die Aktie heute unter Abgabedruck. Schauen wir uns mal an warum das so ist!

Nvidia ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...