Nasdaq-100 - Aktuell ein Underperformer

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index wurde in dieser Woche komplett nach unten durchgereicht. Sämtliche zuletzt genannten Unterstützungen wurden abgearbeitet. Erst am Support bei 7.310 Punkten drehte der Index wieder nach oben. Gestern fiel die Erholung bei den Techs deutlich schwächer aus als in anderen US Indizes. Die relative Schwäche dürfte sich fortsetzen.

Kurzfristig ist im Nasdaq-100 zumindest ein Test der Unterstützung bei 7.350 Punkten einzuplanen. Knapp unter diesem Support verläuft bei 7.345 Punkten auch der EMA200 Stunde, der Halt bietet. Sollten aber beide Unterstützungen unterschritten werden, erhöht sich die Gefahr deutlich, dass die Techs in Richtung des Wochentiefs bei 7.310 Punkten nachgeben. Dort besteht anschließend die Chance, einen kleinen Doppelboden auszubilden.

Klare prozyklische Kaufsignale auszumachen ist derzeit schwer. Die Abwärtstrendlinie im Stundenchart dient zur Orientierung. Dort liegt im heutigen Handel auch das Zwischenhoch bei 7.422 Punkten. Oberhalb dieser Hürden könnte das Gap um 7.445 Punkte geschlossen werden. Erst oberhalb von 7.498 Punkten wäre die Konsolidierung formal endgültig beendet.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2018 - 17.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 17.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9UY7 9,39 6.301 6,83 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX1XDT 5,72 6.720 11,10 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2018; 14:26 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX3224 9,79 8.480 6,68 28.09.2018 NASDAQ-100 Index HX21AN 4,37 7.860 15,16 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2018; 14:28 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Aktuell ein Underperformer erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).