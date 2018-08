Schanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai ChemPartner, eine führende Organisation im Bereich Biowissenschaften, die hochwertige und kosteneffiziente Dienstleistungen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung anbietet, hat den Abschluss seiner Fusion mit Quantum Hi-Tech China Biological bekanntgegeben.



Quantum hatte 2017 in einer Pressemitteilung (http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-13/1203611100.PDF) seine Absicht angekündigt, mit Shanghai ChemPartner zu fusionieren - einer technologiebasierten Organisation für Auftragsforschung und Auftragsproduktion (CRO/CMO) für die weltweite Pharma- und Biotechnologiebranche. Die Fusion und Unternehmens-Umstrukturierung wurden in einer Pressemitteilung (http://www.prnewswire.com/news-rele ases/shangpharma-announces-strategic-corporate-restructuring-of-shang hai-chempartner-300428937.html?tc=eml_cleartime) im März 2017 auch von Chempartner angesprochen und sind Teil der Pläne des Unternehmens, den Kapitalmarkt in China zu nutzen.



"Wir freuen uns sehr über die Fusion mit Quantum - darüber, dass wir zusammen als börsennotiertes Unternehmen unsere Vision und Ziele umsetzen können. Dieser bedeutende Meilenstein ist das Ergebnis harter Arbeit und sehr gründlicher Sorgfaltsprüfungen. Der erfolgreiche Abschluss und die Genehmigung unserer Fusion geben ChemPartner, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden Vertrauen in die Zukunft", so Michael Hui, Chairman von Shanghai ChemPartner.



Michael Hui bleibt Chairman von Shanghai ChemPartner und wird als Vice Chairman des Board of Directors von Quantum fungieren. Das ChemPartner-Führungsteam bleibt intakt, auch wird das Unternehmen als eigenständige Einheit weitergeführt.



Shanghai ChemPartner, zu dem ChemPartner, China Gateway Pharmaceutical Development, China Gateway Biologics und ChemExplorer gehören, bietet eine breite Palette von Kompetenzen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung an, darunter auf den Feldern Biologika-Entdeckung, Chemie und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen weltweiten Kundenstamm und verfügt über Labore, Geschäftsstellen und Vertreter in den USA, in Europa, China und Japan.



