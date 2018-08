Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta021/17.08.2018/15:15) - Bayreuth, 17. August 2018 - Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68) hat in drei weitere PV Projekte in Deutschland investiert, wovon zwei Neubauprojekte sind. In Folge dessen wird das IPP Portfolio des 7C Konzerns auf 152 MWp steigen.



Erwerb einer in Betrieb befindlichen 1,1 MWp Dachanlage in Derching Die Dachanlage in Derching, in der Nähe von Augsburg in Bayern, wurde im Jahr 2010 mit einer Leistung von 1,1 MWp errichtet und ist mit Modulen von AU Optronics und AEG ausgestattet. Diese Anlage hat eine Einspeisevergütung von EUR 303/MWh. Einem normalisierten Ertrag von 1.000 kWh/kWp vorausgesetzt, wird das Asset jährlich Umsatzerlöse von rund EUR 0,3 Mio. erwirtschaften und wurde zu rund 80% über eine Projektfinanzierung mit einer Verzinsung von 2,1 % finanziert. Diese Transaktion steht in Verbindung mit dem Kauf der Amatec zu Beginn des laufenden Jahres, durch welche 7C Solarparken auch Vorkaufsrechte für bestehende Solaranlagen erworben hatte. Nach dem bereits erfolgten Kauf der 2,3 MWp Freiflächenanlage "Weißer Weg" Ende Mai 2018, stellt die Installation in Derching die zweite und letzte Investition in Bezug auf die erworbenen Vorkaufsrechte der Amatec Transaktion dar.



Akquisition einer kompletten Neubauanlage mit 749 kWp in Friedrichsholm 7C Solarparken hat mit E.ON einen Kaufvertrag über eine 749 kWp Dachanlage in Friedrichsholm geschlossen. Für dieses Projekt, welches auf Dächern von landwirtschaftlichen Gebäuden installiert ist, konnte eine Einspeisevergütung von EUR 111/MWh aufgrund der Inbetriebnahme im Juni 2018 gesichert werden. Die Anlage ist mit Modulen von Trina Solar und Wechselrichtern von Delta ausgestattet. 7C Solarparken hatte bereits in 2016 mit E.ON für vergleichbare Projekte in Schinne und Steinburg zusammen gearbeitet.



GU-Vertrag für eine 0,6 MWp Dachanlage in Flieth-Stegelitz unterzeichnet 7C Solarparken hat sich die Projektrechte für den Bau einer kleinen 0,6 MWp umfassenden agrarwirtschaftlichen Dachanlage in Flieth-Stegelitz, Brandenburg, gesichert. Die Bauarbeiten werden von der Berliner "esetup UG" vorgenommen, welche Module von REC Solar in Kombination mit Wechselrichtern von Huawei installieren wird. Die Fertigstellung der Anlage ist für Ende September 2018 mit einer Einspeisevergütung von EUR 109/MWh vorgesehen.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken, kommentiert die Erwerbe: "Seit Jahresbeginn haben wir unser Portfolio bereits um 34 MWp erweitert und damit unsere Zielsetzung von 150 MWp zum Jahresende deutlich überschritten. Die jüngsten Kapitalerhöhungen haben uns die notwendige Feuerkraft gegeben, die Bauphasen der neuen Projekte, welche sonst bis 2019 in unserer Pipeline geblieben wären, zu finanzieren. Die Rahmenbedingungen für neue Investments bleiben mit Blick auf fallende Modulpreise in Folge eines Nachfragerückgangs in China und anhaltend niedriger Zinsen für langfristige Projektfinanzierungen attraktiv.



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein reiner Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einem IPP-Portfolio von mehr als 150 MWp. Die meisten Anlagen befinden sich in Deutschland. Die Aktien der Gesellschaft sind im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard) gelistet.



(Ende)



Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1534511700570



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 17, 2018 09:15 ET (13:15 GMT)