Schwyz - Value oder Growth? Hinter diesen beiden Begriffen steckt das wohl bekannteste Gegensatzpaar unter den Anlagestilen am Aktienmarkt. Während die Value-Strategie auf Substanzwerte - also auf unterbewertete und werthaltige Aktien - setzt, fokussiert sich der Wachstumsansatz (Growth) auf Titel, welche überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen.

Value und Growth zählen seit jeher zu den wichtigsten Investitionsansätzen. Keiner der beiden Ansätze kann als richtig oder falsch bezeichnet werden. Die zwei Strategien liefern sich ein ewiges Rennen und in der Vergangenheit haben beide Ansätze ihre Vorzüge und Nachteile bewiesen. Über die lange Sicht hat der Value-Stil allerdings die Nase vorn.

Charakteristik von Value…

Als Urvater des Value-Stils gilt Benjamin Graham, der bereits 1934 mit seinem Buch "Security Analysis" den Grundstein dazu legte. Heutzutage steht Warren Buffet für diesen Anlageansatz und wurde damit zu einem der reichsten Männer der Welt. Seine Aussage "Die Frage, wie man reich wird, ist leicht zu beantworten. Kaufe einen Dollar, aber bezahle nicht mehr als 50 Cents dafür" ist die Kurzzusammenfassung der Value-Strategie. Beim klassischen Value-Ansatz geht es also darum, unterbewertete Aktien zu kaufen unter der Annahme, dass der Titel langfristig den sogenannten fairen Wert erreicht. Als Value-Aktien gelten folglich Titel, deren Kurs an der Börse einen Abschlag zu ihrem inneren Wert aufweisen, die also ein günstiges Kurs-Buchwert-Verhältnis haben. Ausserdem verfügen Value-Aktien meist über ein eher niedriges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...