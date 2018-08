Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein erneuter Schwächeanfall der Lira zieht am Freitagnachmittag Europas Börsen nach unten. Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage legt die türkische Währung erneut den Rückwärtsgang ein und verliert knapp 5 Prozent gegen den Dollar. Die türkischen Behörden haben nach Einschätzung von Analysten nach wie vor keine glaubhaften Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira ergriffen. Insbesondere seien Zinserhöhungen notwendig. Der kleine Verfall spielt an den Börsen derweil keine Rolle. Der DAX verliert 0,6 Prozent auf 12.160 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 3.362 Punkte nach unten. In Istanbul geben die Kurse um 1 Prozent nach.

BlueBay Asset Management bezweifelt, dass die türkische Regierung - trotz gegenteiliger Beteuerungen - ohne Kapitalkontrollen auskommen wird, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Es sei davon auszugehen, dass sich ausländische Banken und Investoren weiter zurückziehen werden, so dass der türkische Staat letztlich als Kreditgeber seiner Banken einspringen müsste. In letzter Konsequenz könnte dies bedeuten, dass die Türkei ihre Leistungsbilanz auf einen Überschuss trimmen müsste, was zu einem massiven Rückgang des Konsums, einem starken wirtschaftlichen Abschwung und einer raschen Eskalation notleidender Kredite im gesamten Bankensektor führen würde.

Moeller-Maersk wollen das Bohrgeschäft an die Börse bringen

Moeller-Maersk reagieren mit Aufschlägen von 2,7 Prozent auf die Pläne für einen Börsengang des Bohrgeschäfts. Die Aktien aus dem IPO sollen an die Moeller-Maersk-Aktionäre verteilt werden. Daneben haben die Dänen angekündigt, einen erheblichen Teil ihrer Beteiligung an Total im Wert von 5 Milliarden Dollar an die Aktionäre in Form von Dividenden, Aktienrückkäufen oder Aktienausgaben zu verteilen. Beim Versuch, einen Käufer für den Geschäftsbereich zu finden, habe der Konzern wohl kein zufriedenstellendes Angebot erhalten, kommentiert Berenberg die IPO-Pläne.

Als "Sentiment-Negativ" für ASML (minus 1,8 Prozent) oder auch Infineon (minus 2,3 Prozent) stufen Marktteilnehmer den schwachen Ausblick von Applied Materials für das vierte Quartal ein. Dieser werde dahingehend interpretiert, dass die Nachfrage nach Chips den Höhepunkt gesehen haben könnte. CEO Dickerson sprach von Zurückhaltung der Kunden bei den Bestellungen. Nach Tagen des Abverkaufs nach einem ungünstigen Glyphosat-Urteil gegen die Tochter Monsanto durch ein US-Gericht erholen sich Bayer um 2,2 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Schindler kommen gut an. Die Analysten von Jefferies heben positiv heraus, dass der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller schneller wachse als der Markt. Alle Bereiche und Regionen würden zu der positiven Entwicklung beitragen. Nach dem nach oben genommenen Umsatzausblick dürfte auch der Analystenkonsens erhöht werden. Für die Aktie geht es um 1,7 Prozent nach oben.

Atlantia erholen sich

In Mailand erholen sich die Aktien des italienischen Autobahnbetreibers Atlantia um 4,8 Prozent, nachdem sie am Donnerstag um über 20 Prozent eingebrochen waren, belastet von Befürchtungen, dem Unternehmen könnte die Konzession zum Betrieb von Autobahnen entzogen werden. Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini sagte jedoch dem Corriere della Sera am späten Donnerstag, dass "dies nicht der richtige Zeitpunkt ist", um über den Entzug von Genehmigungen zu sprechen.

Die Zahlen von Grand City Properties stuft ein Marktteilnehmer als "unspektakulär" ein. Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 treffe mit 99 Millionen Euro die Markterwartung. Das Unternehmen befinde sich damit auf einem guten Weg, den bestätigten FFO-1-Ausblick für 2018 von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro zu erreichen. Die Aktie notiert im MDAX 1,5 Prozent niedriger, vermutlich wegen Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn fast 20 Prozent gestiegen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.361,95 -0,46 -15,61 -4,05 Stoxx-50 3.049,65 -0,44 -13,43 -4,03 DAX 12.160,17 -0,63 -77,00 -5,86 MDAX 26.255,58 -0,66 -174,66 0,21 TecDAX 2.873,89 -0,50 -14,44 13,64 SDAX 12.110,00 -0,52 -63,77 1,88 FTSE 7.524,87 -0,42 -31,51 -2,47 CAC 5.324,48 -0,46 -24,53 0,22 Bund-Future 163,71 0,20 3,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 18.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1406 +0,27% 1,1380 1,1376 -5,1% EUR/JPY 126,01 -0,14% 126,20 126,31 -6,9% EUR/CHF 1,1350 +0,10% 1,1346 1,1333 -3,1% EUR/GBP 0,8962 +0,18% 0,8944 0,8947 +0,8% USD/JPY 110,47 -0,42% 110,89 111,02 -1,9% GBP/USD 1,2729 +0,09% 1,2723 1,2715 -5,8% Bitcoin BTC/USD 6.509,69 +3,3% 6.464,81 6.414,28 -52,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,64 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,32 -0,13 USA 2 Jahre 2,60 2,62 0,71 USA 10 Jahre 2,85 2,86 0,44 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,23 65,46 +1,2% 0,77 +12,1% Brent/ICE 72,38 71,43 +1,3% 0,95 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.179,65 1.174,19 +0,5% +5,47 -9,5% Silber (Spot) 14,69 14,66 +0,2% +0,03 -13,2% Platin (Spot) 780,15 779,75 +0,1% +0,40 -16,1% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,5% +0,01 -21,3% ===

August 17, 2018 09:44 ET (13:44 GMT)

