700 Punkte kostete die verschärfte Türkei-Krise den DAX in der Spitze. Nicht das einzige Problem für Investoren hier zu Lande. Franziska Schimke und Antje Erhard blicken zurück auf die Highlights der Woche und nach vorn, was an planbaren Ereignissen ansteht ;-) Die Türkei-Krise hielt und hält die Märkte in Atem. Donald Trump's China-Politik ebenso. Auch wenn der Dow sehr positiv darauf reagierte, dass die beiden großen Volkswirtschaften wieder über ihre künftigen Handelsbeziehungen sprechen wollen. Nichtsdestotrotz - Franziska Schimke und Antje Erhard hatten keine Langeweile an der Börse - Sommerloch, was ist das denn? Schließlich gab es neben Politik und Konjunktur auch noch anderes zu berichten: etwa über Bayer und Monsanto. Kommt eine Klagewelle? Oder über Wirecard? Wer sind die, was können die, wie viel sind die auf einmal Wert? Und wie geht es kommende Woche weiter, was steht an planbaren Ereignissen an? Und schon ein Blick voraus: Wer ist möglicherweise der Verlierer im DAX-Roulette, wenn die Börse über die Index-Zusammensetzung neu entscheidet?