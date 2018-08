BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hat schnelle Schritte für das von der Regierung geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz verlangt. "Ich begrüße, dass die Koalition die Weichen für ein Einwanderungsgesetz richtig stellen will", erklärte BDA-Präsident Ingo Kramer. "Wir erwarten eine zügige Einigung der Ministerien", hob er hervor. "Die grobe Fahrtrichtung stimmt."

Einen Wegfall der Beschränkung auf die bisher sehr eng definierten Engpassberufe nannte er einen "richtigen Schritt". Auch wäre der grundsätzliche Verzicht auf die so genannte Vorrangprüfung angesichts der sehr guten Lage am deutschen Arbeitsmarkt sinnvoll. Die geplanten Änderungen beim Anerkennungsverfahren dagegen sollten ehrgeiziger sein, meinte Kramer. Menschen aus dem Ausland mit einer abgeschlossenen Ausbildung müssten auch dann eine Arbeit aufnehmen können, wenn diese nicht zu 100 Prozent formal einer deutschen Ausbildung entspreche. Die Arbeitgeber forderten zudem eine Aufgabenbündelung der über 600 Ausländerbehörden in Deutschland.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigte bei einer Pressekonferenz, dass ein Eckpunktepapier für das Zuwanderungsgesetz ausgearbeitet worden sei. Es befinde sich derzeit in der Ressortabstimmung. Sie zeigte sich jedoch skeptisch zu Überlegungen, Migranten einen "Spurwechsel" von Asylverfahren in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. "Wir sind für eine klare Trennung zwischen der humanitären Aufnahme und der Arbeitsmigration", betonte die Sprecherin. Würde man diese beiden Bereiche verbinden, wäre eine Steuerung nicht mehr möglich.

August 17, 2018 09:53 ET (13:53 GMT)

