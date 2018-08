Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Vortagesplus ist die Wall Street am Freitag wenig verändert mit leicht negativer Tendenz in den Handel gestartet. Die Türkei-Krise ist wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem US-Präsident Donald Trump in Richtung Istanbul sagte, sein Land werde sich nicht unter Druck setzen lassen. Zuvor hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin mit weiteren Strafmaßnahmen gedroht, sollte der inhaftierte US-Pastor nicht bald freikommen.

Der Dow-Jones-Index liegt wenig verändert bei 25.556 Punkten. Der S&P-500 gibt minimal nach und der Nasdaq-Composite fällt um 0,2 Prozent. Der Dow hatte am Vortag das größte Tagesplus seit rund vier Monaten verzeichnet, angetrieben von Aufschlägen bei Walmart und dem Indexschwergewicht Boeing.

Die türkische Lira gibt nach der Erholung der vergangenen Tage und der neuen Sanktionsdrohung aus den USA wieder deutlicher nach. Die Türkei hat nach Einschätzung von Analysten nach wie vor keine glaubhaften Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira ergriffen. Die viel beachtete Telefonkonferenz des türkischen Finanzministers am Donnerstag habe nichts anderes als "heiße Luft" enthalten, urteilen die Analysten der Commerzbank. Das türkische Finanzministerium versicherte derweil am Freitag, dass geplante Maßnahmen für die heimischen Banken und den Einzelhandel in die Tat umgesetzt würden. Die Kreditkanäle würden offengehalten.

Nach Einschätzung von Analysten braucht es vor allem Zinserhöhungen, um die Lira zu stützen. Diese bleiben aber weiter aus, mutmaßlich weil Präsident Erdogan sie nicht will. Der Dollar steigt auf 6,14 von 5,83 Lira am Vorabend.

Für Impulse könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Erwartet wird noch der Index der Frühindikatoren für Juli und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August. Allerdings hatten zuletzt gute Daten den Markt kaum bewegt, weil sie lediglich als Bestätigung für die gute Verfassung der US-Konjunktur gesehen wurden.

Applied Materials enttäuscht mit Zahlen und Ausblick

Die Aktie von Applied Materials verliert 9,0 Prozent. Der Chipausrüster hat im dritten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet, mit dem Ausblick für das laufende Quartal die Investoren aber enttäuscht.

Für die Deere-Aktie geht es um 3,0 Prozent abwärts. Der Land- und Baumaschinenhersteller hat im dritten Geschäftsquartal ein unerwartet kräftiges Wachstum verbucht. Auch im Gesamtjahr soll der Umsatz deutlich steigen. Allerdings hatten Analysten dem Konzern hier etwas mehr zugetraut.

Die Papiere des Chip-Herstellers Nvidia fallen um 3,1 Prozent. Das Unternehmen hat nach einem guten zweiten Quartal mit einem schwachen Ausblick enttäuscht. Belastet von einem wegbrechenden Geschäft mit Chips zur Generierung von Kryptowährungen wird der Umsatz im dritten Quartal unter den Erwartungen des Marktes liegen.

Ölpreise und Gold setzen Aufwärtstendenz fort

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Hier stützen vor allem die Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und China. Nächste Woche wollen beide Länder die Verhandlungen wieder aufnehmen. Doch stehen bereits die nächsten Strafzölle vor der Tür: am 23. August treten neue US-Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 16 Milliarden Dollar in Kraft. China hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 1,3 Prozent auf 66,31 Dollar zu, für Brent geht es um 1,3 Prozent auf 72,34 Dollar nach oben.

Auch der Goldpreis legt leicht zu. Auf Wochensicht dürfte aber ein kräftiges Minus zu Buche stehen. Der feste Dollar und anziehende Zinsen machen das Gold wenig attraktiv. Die Feinunze verteuert sich um 0,5 Prozent auf 1.180 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar mit Abgaben gegenüber dem Euro und dem Yen. Der Euro klettert wieder knapp an die Marke von 1,14 Dollar. Allerdings legt der Dollar vor gegenüber Schwellenlandwährungen teils deutlicher zu, allen voran der Lira und dem Rand. Der Yuan wertet derweil weiter leicht auf.

Für die US-Anleihen geht es leicht nach oben. Händler verweisen auf die wieder fallende Lira. Dies sorge für eine steigende Risikoscheu und erhöhte Nachfrage nach dem sicheren Hafen der Anleihen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,5 Basispunkte auf 2,85 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.556,05 -0,01 -2,68 3,39 S&P-500 2.838,10 -0,09 -2,59 6,15 Nasdaq-Comp. 7.777,82 -0,37 -28,70 12,67 Nasdaq-100 7.345,66 -0,39 -28,64 14,84 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 -1,2 2,62 140,6 5 Jahre 2,74 -0,7 2,74 81,2 7 Jahre 2,79 -2,2 2,81 54,0 10 Jahre 2,85 -1,5 2,86 40,5 30 Jahre 3,01 -1,8 3,03 -5,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 18.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1406 +0,28% 1,1380 1,1376 -5,1% EUR/JPY 126,00 -0,15% 126,20 126,31 -6,9% EUR/CHF 1,1348 +0,08% 1,1346 1,1333 -3,1% EUR/GBP 0,8962 +0,19% 0,8944 0,8947 +0,8% USD/JPY 110,46 -0,44% 110,89 111,02 -1,9% GBP/USD 1,2728 +0,09% 1,2723 1,2715 -5,8% Bitcoin BTC/USD 6.513,29 +3,3% 6.464,81 6.414,28 -52,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,31 65,46 +1,3% 0,85 +12,3% Brent/ICE 72,34 71,43 +1,3% 0,91 +12,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.179,52 1.174,19 +0,5% +5,33 -9,5% Silber (Spot) 14,69 14,66 +0,2% +0,03 -13,2% Platin (Spot) 779,40 779,75 -0,0% -0,35 -16,2% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,6% +0,02 -21,2% ===

