Baden-Baden (ots) - 23.30 h: Namenskorrektur "Steven Gätjen"



Dienstag, 18. September 2018 (Woche 38)/17.08.2018



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 542



Die erfolgreiche Late-Night-Show im SWR Fernsehen meldet sich nach drei Monaten Hitzefrei zurück. Zu Gast sind Moderator und bekennender Kinofreak Steven Gätjen, der einen Hauch von Hollywood in den Schwarzwald bringt, sowie Singer-Songwriter Eli - der seinen aktuellen Hit "Gone Girl" live im Studio performt.



Steven Gätjen - Moderator und Kinofan: Der gebürtige Amerikaner meldet sich alljährlich bei der Oscar-Verleihung vom Roten Teppich und hat schon alle großen Stars von George Clooney bis Tom Cruise interviewt. Gätjen moderierte bis 2015 unter anderem "Schlag den Raab" und ist Gastgeber großer TV-Shows wie der "Goldenen Kamera". Gerade reiste er mit junggebliebenen Rentnern um den Globus für die Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt". Seine Leidenschaft für Filme pflegt er mit seinem Kinomagazin "Gätjens großes Kino" sowie Engagements für Disney.



SWR3 Radiohit von Eli live im Studio: Coole Popmusik kommt von Eli. Der Musiker und Singer-Songwriter aus Köln heißt eigentlich Elias Breit und ist 20 Jahre alt. Seine musikalische Laufbahn begann er als Straßenmusiker. Mit "Change Your Mind" hatte er seinen Durchbruch, dank eines deutschen Netzanbieters wurde sein Song ein Riesenhit. Im September spielt Eli beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden. In der "Pierre M. Krause Show - SWR Latenight" performt er seinen topaktuellen Hit "Gone Girl" live.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2