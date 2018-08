Zürich (ots) - Die EU hat ihre Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

mit dem Ziel verfasst, ihre Bürger online besser zu schützen. Dies

aus Furcht vor einem überbordenden Einsatz von Big Data. Deshalb

führt die EU unter anderem auch das sogenannte Marktortsprinzip ein.

Ausschlaggebend ist dabei nicht der Pass eines Kunden, sondern sein

Wohnort. Vereinfacht gesagt: Wer mit Menschen in der EU Geschäfte

machen will, muss sich an die Gesetze der EU halten.



Zielmarkt eindeutig ausweisen



Was bedeutet das im Alltag? Die DSGVO betrifft das Marketing nur

dann nicht, wenn sich ein Angebot eindeutig an den Schweizer Markt

richtet. Sie muss aber berücksichtigt werden, wenn Angebote explizit

auch aus dem EU-Raum bestellt werden können (ersichtlich

beispielsweise an Preisangaben in Euro oder ausgewiesenen

Transportkosten in die EU), wenn für das Angebot auch in einem

EU-Land geworben wird oder wenn Profiling-Massnahmen auch Kunden, die

in einem EU-Land wohnen, betreffen. Bei der Beratung von

Agenturkunden spielt die DSGVO aber noch in einem weiteren Fall eine

Rolle: Voraussichtlich Ende 2019 wird in der Schweiz das neue

Datenschutzgesetz eingeführt. Dieses muss der DSGVO mehr oder weniger

gleichgestellt sein, da sonst Sanktionen seitens der EU drohen. Es

lohnt sich also, die DSGVO schon jetzt mitzudenken und Kunden auch in

der Schweiz dieselben Rechte einzuräumen wie Kunden in der EU (minus

das Recht auf Übertragbarkeit der Daten, das in der Schweiz

wahrscheinlich nicht zur Anwendung kommen wird).



