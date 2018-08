Berlin (ots) - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnt vor einer Beschädigung der Demokratie durch die Missachtung der Justiz. In der Debatte über die Abschiebung des islamistischen Gefährders Sami A. sagte sie dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Ausgabe vom Samstag): "Was unabhängige Gerichte entscheiden, muss gelten. Das ist das Grundprinzip unseres Rechtsstaats."



Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de