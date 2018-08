Am Freitag konnten sich Anleger von Cape Lambert Resources über ein Kursplus von 13,3 Prozent freuen. Das klingt jedoch im ersten Moment sensationeller, als es tatsächlich ist. Durch die sehr niedrigen Kurse bei dem Papier könnten solche Zugewinne schon sehr schnell und auch bei einem geringen Handelsvolumen zustande kommen. Dennoch ist es natürlich ein Lichtblick für Anleger, nachdem die Aktie in den letzten Woche zu keinem Zeitpunkt so recht vom Fleck kommen wollte. Wie es mit dem Titel weitergeht, ... (Robert Sasse)

