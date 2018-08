Ohne neue Nachrichten ist es um die Aktie von Drone Delivery Canada in den letzten Tagen immer ruhiger geworden. So mancher Anleger verliert da schon mal die Geduld und verabschiedet sich von seinen Anteilen. Besonders am Freitagmorgen waren größere Kursverluste zu beobachten. Kurs nach Handelsbeginn gab die Aktie an den hiesigen Märkten um etwa 2,7 Prozent nach. Damit landete der Titel bei einem Wert von 0,98 Euro. Dramatisch ist das noch nicht, weitere Verluste sollte die Aktie sich aber verkneifen. ... (Robert Sasse)

