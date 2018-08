Die "taz" ("Die Tageszeitung") hat fertig: "Scheiß auf Print, Papier ist zum Po-Abwischen." Was nun so rotzig wie selbstbewusst klingen will, ist wohl eher ein redaktioneller Aufschrei angesichts sinkender Verkäufe der Print-Ausgabe. Aber auch Online sinken die Lesezahlen und dort sogar gegen den allgemeinen Trend.

Der Beitrag Die Tageszeitung "taz" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...