Mainz (ots) - Woche 34/18 Samstag, 18.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.55 planet e.: Die Meeresschützer Kampf um unsere Ozeane Deutschland 2018



9.25 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputt Deutschland 2016



10.25 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013



11.10 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014



11.55 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Petra Großbritannien 2017



0.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Die Pyramiden Großbritannien 2017



1.25 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Jerusalem Großbritannien 2017



2.10 Time Scanners: Geheimnisse in 3D St. Paul's Cathedral Großbritannien 2017



2.55 Mythen-Jäger Der verschollene Buren-Schatz Großbritannien 2013



3.40 Mythen-Jäger Der Schatz-Code des Thomas Beale Großbritannien 2014



4.25 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014



Woche 34/18 Sonntag, 19.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 ZDF.reportage Männerträume Zwischen Hobby und Ehefrau



5.40 Die Trödelprofis Die Deko muss raus



6.10 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte Häuser



6.55 Die Abriss-Profis - Einsatz für das Spreng-Team Deutschland 2016



7.35 Panzer, Schrott und harte Kerle Deutschland 2015



8.05 Die Trödelprofis Alles muss raus



8.35 ZDF.reportage Trödler, Sammler, Schnäppchenjäger Flohmarktprofis machen Kasse Deutschland 2018



9.05 ZDF.reportage Camper aus Leidenschaft Von der Freiheit auf Rädern Deutschland 2018



9.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.40 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017



10.25 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



11.10 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014



11.55 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



23.55 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017



0.40 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018



1.25 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017



2.10 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018



2.55 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018



3.40 Früher war alles besser! Oder? Die 50er und die 60er Deutschland 2016



4.25 Früher war alles besser! Oder? Die 70er und die 80er Deutschland 2016







Woche 34/18 Montag, 20.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 Das war dann mal weg Deutschland 2015



5.55 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017



6.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017



7.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017



8.12 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



9.00 Ermittler! Teenager im Visier



9.30 200 Jahre Kriminalgeschichte Von 1800 bis 1900 Deutschland 2011



10.15 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Jahre 1900 bis 1950 Deutschland 2011



11.00 200 Jahre Kriminalgeschichte Die Fünfziger und Sechziger Jahre Deutschland 2011



11.45 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Habgier: Der Hammer-Mörder Deutschland 2016



12.30 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



13.15 Ermittler! Nächtliche Besucher



13.45 Ermittler! Fatale Schüsse ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011



23.55 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



0.35 heute journal



1.05 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 2014



1.50 Terra X Im Bann des Priesterkönigs Suche nach den drei Indien Deutschland 2007



2.35 Terra X Der Riese Goliath Auf den Spuren der Seevölker Deutschland 2007



3.15 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



4.00 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



