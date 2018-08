Der Vorstand des Glücksspiel- und Wettanbieters Mybet hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwalter Sascha Feies von der Kanzlei Görg soll nun dafür sorgen, dass das Spiel weitergeht.

Egal ob gerade die U23-Fußballmannschaften von Nordkorea und Iran gegeneinander antreten, oder Hongkong gegen Palästina spielt - auf der Homepage des Wettanbieters Mybet lässt sich auf so ziemlich alles wetten, was im Sport geboten wird. Die derzeit spannendsten Wetten dürften indes auf den Fortbestand des Unternehmens laufen. Bereits am Dienstag hatte der Mybet-Vorstand mitgeteilt, einen Insolvenzantrag vorzubereiten.

Jetzt ist es amtlich: Der Sportwettenveteran hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg ...

