Zum Wochenausklang hat der DAX nachgelassen. Bei Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.210,55 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Gegen den Trend deutlich im Plus mit einem Gewinn von über 2,5 Prozent bis kurz vor Handelsende war die Aktie von Bayer. Das Papier hatte in den Tagen zuvor rund 20 Prozent an Wert verloren, nachdem ein Verbraucherurteil aus den USA die Anleger gesorgt hatte, dass weitere Gerichtsprozesse folgen könnten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1411 US-Dollar (+0,32 Prozent).