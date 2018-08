Straubing (ots) - Ziel ist es, in der weltweiten Konkurrenz um die klügsten Köpfe und die fähigsten Hände zu bestehen. Dass vielen deutschen Unternehmen die qualifizierten Mitarbeiter ausgehen, ist zu einer gewaltigen Bedrohung für den Wohlstand des Landes geworden. Und der Bedarf an Arbeitskräften wird selbst dann nicht zu decken sein, wenn es gelingt, einheimische Langzeitarbeitslose oder noch nicht ausreichend qualifizierte Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren.



