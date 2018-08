Die Lira-Krise reißt die Währungen und Märkte anderer Schwellenländer mit in den Keller. Doch um eine Wirtschaftskrise auszulösen, ist das Land zu unbedeutend.

Die türkische Währung erlebt derzeit eine Achterbahnfahrt wie kaum eine andere Devise: Auf ein Tagesminus von mehr als zehn Prozent in der Spitze folgt plötzlich ein Anstieg auf bis zu zehn Prozent. Auch am Freitag ging das Spiel weiter, zwischenzeitlich verlor die Lira bis zu acht Prozent. Die Währungskrise belastet längst die Finanzmärkte aller Schwellenländer.

Steht eine neue Schwellenländer- oder gar Weltwirtschaftskrise vor der Tür? Nein, dafür ist die Türkei ökonomisch zu unbedeutend. Was noch viel wichtiger ist: Fast alle anderen Schwellenländer haben in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben erledigt - ganz im Gegensatz zur Türkei.

Diese Berg- und Talfahrt der türkischen Währung dürfte in den nächsten Wochen und Monaten noch so weitergehen, mit der langfristigen Tendenz, dass die Lira weiter verfällt. Ausländische Banken und Investoren werden sich weiter zurückziehen, weil die türkische Regierung, oder besser gesagt ihr Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, die Botschaft der Währungskrise nicht verstanden hat: Eure Geldpolitik ist ein Desaster. Wer wie Erdogan hohe Inflation mit Zinssenkungen bekämpfen will, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.

Zwar können die politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und der Türkei, die den Devisensturz letztendlich ausgelöst

