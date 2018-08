ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang einen Tick besser geschlagen als die meisten Pendants in Europa. Die in Gestalt eines neuen Schwächeanfalls der türkischen Lira wieder etwas aufgeflammte Türkei-Krise ließ die meisten Akteure vor dem Wochenende aber vorsichtig agieren. Dass sich die Börse in Zürich besser schlug und knapp im Plus schloss, dürfte vor allem den defensiven Index-Schwergewichten Nestle, Roche und Novartis zu verdanken gewesen sein, die allesamt im Plus schlossen. Novartis legten sogar um 0,9 Prozent zu.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.004 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,07 (Donnerstag: 39,06) Millionen Aktien.

Größter Verlierer im Auswahlindex SMI waren Lafargeholcim mit einem Abschlag von 1,9 Prozent. Die Analysten der HSBC haben in einer generell negativeren Einschätzung des Zementsektors die Aktie auf "Reduzieren" gestellt von zuvor "Halten". Lafargeholcim sei besonders anfällig für eine Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern, warnen die Analysten. Außerdem dürfte die Kosten für das ambitionierte Restrukturierungsprogramm und teure Rechtsstreitigkeiten das Ergebnis belasten.

Zu den Verlierern gehörten Aktien aus dem Finanzsektor. Credit Suisse gaben um 1,0 Prozent nach, Swiss Re um 0,9 und UBS um 0,8 Prozent. Europaweit gehörten Papiere aus dem Sektor zu den größten Verlierern vor dem Hintergrund der Türkei-Krise.

In der zweiten Reihe legten Schindler um 1,6 Prozent zu. Die Analysten von Jefferies hoben an den von Schindler vorgelegten Geschäftszahlen positiv heraus, dass der Lift- und Rolltreppenhersteller schneller wachse als der Markt. Alle Bereiche und Regionen trügen zur positiven Entwicklung bei. Nach dem erhöhten Umsatzausblick dürften auch die Analystenschätzungen steigen.

