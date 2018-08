Online-Handel, Cloud-Dienste, Streamingangebote, Lieferung frischer Lebensmittel, ein forciertes Versicherungsportal, eigene Krankenhäuser und so weiter und so fort: Längst durchdringt das Amazon-Imperium zahlreiche Lebensbereiche. Nun will man offenbar auch im klassischen Kino-Geschäft durchstarten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg kürzlich unter Berufung auf anonyme Kreise berichtete.

Demnach befinde sich Amazon derzeit in Gesprächen, um die US-Kinokette Landmark Theatres zu übernehmen, ... (Marco Schnepf)

