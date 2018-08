Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein erneuter Schwächeanfall der Lira hat am Freitag den deutschen Aktienmarkt belastet. Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage legte die türkische Währung erneut den Rückwärtsgang ein und verlor gut 4 Prozent gegen den Dollar. Die türkischen Behörden haben nach Einschätzung von Analysten nach wie vor keine glaubhaften Maßnahmen zur Stabilisierung der Lira ergriffen. Insbesondere seien Zinserhöhungen notwendig. Der kleine Verfall spielte an den Börsen derweil keine Rolle. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 12.211 Punkte.

In einer vornehmlich als technisch eingestuften Gegenbewegung ging es für die Bayer-Aktie 1,8 Prozent nach oben. Kaum einen Einfluss auf die Kursfindung hatte derweil die Klarstellung des Pharma-Konzerns mit Blick auf die rechtlichen Auseinandersetzungen um das Herbizid Dicamba in den USA. Bei den Klagen, über die zuletzt berichtet wurde, handele es sich nicht um einen neuen, sondern seit längerer Zeit bekannten Sachverhalt. Nach Einschätzung aus dem Handel dürften die Anleger auch weiterhin einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, zumindest solange, bis sich die Klagerisiken in den USA besser beziffern ließen. Das Ganze erinnere an VW, hieß es.

Infineon-Aktie unter Druck - Rheinmetall mit Auftrag gesucht

Ein schwacher Ausblick von Applied Materials für das vierte Quartal drückte auf die Infineon-Aktie, die um 1,3 Prozent nachgab. Rheinmetall rückten im MDAX um 1,8 Prozent vor. Positiv wurde gewertet, dass das Unternehmen einen großen Rüstungsauftrag von Australien erhalten hat. Der Konzern liefert 221 Radpanzer des Typs Boxer im Gesamtwert von 2,1 Milliarden Euro. Die Auslieferung der 8x8-Allradfahrzeuge soll von 2019 bis 2026 erfolgen. Die Regierung in Canberra hatte Rheinmetall bereits im März den Zuschlag für den Bau der Flotte von Boxer-Panzerfahrzeugen erteilt.

Die Zahlen von Grand City Properties stufte ein Marktteilnehmer als "unspektakulär" ein. Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 habe mit 99 Millionen Euro die Markterwartung getroffen. Das Unternehmen befinde sich damit auf einem guten Weg, den bestätigten FFO-1-Ausblick für 2018 von 196 Millionen bis 201 Millionen Euro zu erreichen. Die Aktie verlor 0,9 Prozent, vermutlich wegen Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 20 Prozent gestiegen.

Die Aktie von Tele Columbus kommt nicht zur Ruhe. Für Unverständnis sorgte an der Börse, dass sich das Unternehmen zur Verschiebung der Quartalszahlen nicht äußert. In der Folge gebe es eine ganze Reihe von Spekulationen. An den Stimmrechtsmitteilungen ist zu erkennen, das Großaktionäre wie York Capital und Capital Group ihre Beteiligungen teils drastisch reduziert haben. Dies erklärt unter anderem die anhaltende Schwäche in der Aktie, die am Freitag um 26,8 Prozent auf 2,58 Euro fiel und im Verlauf ein neues Rekordtief bei 2,42 Euro markierte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,3 (Vortag: 83,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,03 (Vortag: 3,71) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

