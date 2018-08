Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag per Saldo kaum bewegt und damit die Woche im Minus beendet, dies zum dritten Mal in Folge. Die frühen Gewinne begannen gegen Mittag des kleinen Verfalltermins abzubröckeln und bald unterschritt der Leitindex SMI auch die Marke von 9'000 Punkten wieder. Erst zum Handelsende rutschte er wieder knapp darüber. Das Thema globaler Handelsstreit stand zwar vor dem Wochenende nicht zuoberst auf der Traktandenliste, die Türkei-Krise blieb aber omnipräsent und hielt die Investoren vor allzu riskanten Manövern ab.

Am Vortag hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) die von einer Währungskrise gebeutelte Türkei zu einer stabilen Wirtschaftspolitik gemahnt und die USA haben mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte der unter Hausarrest stehende US-Pastor nicht schnell freikommen. Ein Gericht in Izmir hat allerdings am Berichtstag dessen Freilassung erneut abgelehnt und die türkische Lira ist ob dieser Entwicklung wieder unter Druck geraten. Zum Franken stabilisierte sich der Euro dennoch wieder deutlich über 1,13 Franken.

Der Swiss Market Index (SMI) legte schliesslich um 0,07 Prozent auf 9'003,91 Punkte knapp zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,03 Prozent auf 10'721,58 Punkte noch knapper. Im Wochenvergleich verlor der SMI 0,3 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...