Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli in Kanada um 0,5% und lag damit über den Erwartungen von 0,1%. Matthieu Arseneau, Analyst bei der National Bank of Canada, schreibt in einer Nachbetrachtung, dass die stärker als erwartet ausgefallenen Zahlen hauptsächlich auf den Intercity-Verkehr zurückzuführen sind. Wichtige Zitate: Die Verbraucherpreise sind ...

