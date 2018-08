Der NZD/USD gewann im amerikanischen Geschäft an Fahrt und stieg auf den höchsten Stand seit 7 Tagen bei 0,6615 Dollar. Zuletzt notierte das Paar knapp unter dem Sitzungshoch und damit 0,35 Prozent im Plus. Der neuseeländische Dollar erholte sich am Freitag dank der breit angelegten Schwäche des Greenbacks. Für Verkaufsdruck sorgte das schwache Konsumentenvertrauen ...

