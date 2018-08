Mannheimer Morgen über die Pläne für ein Einwanderungsgesetz Überschrift: Auf Alleingang verzichtet Seit einer gefühlten Ewigkeit wird in Deutschland über ein Einwanderungsgesetz für ausländische Arbeitskräfte gestritten. Es gab konstruktive Ansätze - doch die verschwanden alsbald wieder in der Schublade. Man denke nur an die Süssmuth-Kommission, die bereits vor knapp zwei Jahrzehnten (!) unter Leitung der CDU-Politikerin ein Punktesystem nach dem Vorbild klassischer Einwanderungsländer entwickelt hatte. Zu einem derart grundlegenden Umsteuern ist die Union auch jetzt nicht bereit. Doch was Innenminister Horst Seehofer jetzt zu Papier brachte, kann sich trotzdem sehen lassen. Es geht nicht mehr nur um Hochqualifizierte, sondern auch um Bäcker, Baufacharbeiter oder Pflegekräfte. Berufe also, bei denen es hierzulande immer größere Engpässe gibt. Die Arbeitsmigration soll sich aber nicht nur auf ausgewiesene Mangelberufe beschränken, wie es derzeit praktiziert wird. Auch die bürokratische Vorrangprüfung - ob sich zunächst ein Deutscher für die Stelle findet - soll entfallen. Bedenkt man, dass die Union bis zuletzt eigentlich nur die vielen bereits bestehenden Einzelregelungen beim Zuwanderungsrecht in einem Gesetz bündeln wollte, dann ist sie jetzt eindeutig über ihren Schatten gesprungen. Nun sind Eckpunkte natürlich noch keine Paragraphen. Und der Teufel steckt bekanntlich immer im Detail. Ein politisches Drama, wie es das Land bei Seehofers Masterplan zur Migration in Atem hielt, ist allerdings kaum zu befürchten. Bislang zumindest verzichtete der Innenminister auf einen Alleingang. In die Vorbereitung seines Papiers war auch das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium eingebunden - Seehofer hat offenbar dazu gelernt. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 13:32 ET (17:32 GMT)