Zum Wochenschluss bekommt die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) kräftig auf die Mütze: Mit -8,9% verliert der Elektroautopionier so viel wie lange nicht mehr. Nun sorgt ein Interview von Elon Musk mit der New York Times für Furore. Im Gespräch schockt Musk mit Aussagen über die Strapazen des Lebens als Tesla-CEO. Der glamouröse Sunny Boy, dem jeder Erfolg im Handumdrehen zu gelingen schien, erscheint in ganz anderem Licht.

Schenkt man Musks Aussagen Glaubwürdigkeit, dann sei 2017 das schlimmste und schwierigste Jahr seiner Karriere gewesen. Nach eigenen Angaben sei an Schlaf ohne die Einnahme von Medikamenten kaum zu denken und arbeiten würde er 120 Stunden die Woche (mehr als 17 Stunden pro Tag). Da ist fast keine Zeit für Alpträume, die er aber wohl zur Genüge hat. Wir haben eine Übersicht zu Musks erstaunlichsten Aussagen zusammengestelllt.

Tränen, Schweiß und Arbeit

Es sind Statements, die erstaunen:

An besonders arbeitsintensiven Tagen hätte Musk nicht einmal Sonnenlicht gesehen.

