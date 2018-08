Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten State Street Global Advisors über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR S&P U.S. Communication Service Select Sector UCITS ETF (ISIN IE00BFWFPX50/ WKN A2JPTK) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Kommunikationsdienstleistern aus den USA zu partizipieren. Der Referenzindex enthalte die Aktien der Unternehmen im S&P 500 aus dem entsprechenden Sektor. ...

