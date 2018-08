Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten WisdomTree über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc (ISIN DE000A2JRN64/ WKN A2JRN6) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung eines umfassenden Rohstoffkorbs zu partizipieren, der aus Energierohstoffen, landwirtschaftlichen Gütern sowie Industrie- und Edelmetallen bestehe. Der ETF wende eine Absicherungsstrategie an, um das Wechselkursrisiko zwischen der Basiswährung der Indexbestandteile und dem Euro zu minimieren. ...

