NEW YORK (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's Investors Service hat die Bonitätsnote der Türkei von Ba 2 auf Ba3 um eine Stufe nach unten genommen und zugleich den Ausblick auf "negativ" gesenkt. Hauptgrund für das schlechtere Rating sei die sich fortsetzende Schwäche öffentlicher türkischer Institutionen und die damit verbundene erschwerte Einschätzung des politischen Kurses.

Konkret verweisen die Bonitätswächter auf die erhöhten Sorgen, was die Unabhängigkeit der türkischen Notenbank betrifft. Kritisiert wird daneben das Fehlen eine klaren und glaubhaften Plans, die Probleme des Landes anzugehen, die Auslöser der jüngsten Stresssymptome an den Finanzmärkten seien. Das erschwerten finanzielle Umfeld und der schwächere Wechselkurs in Kombination mit hohen und sich noch verschärfenden externen Finanzierungsrisiken dürften die Inflation weiter befeuern und das Wachstum unterminieren, so Moody's weiter. Damit nehme das Risiko einer Zahlungsbilanzkrise weiter zu.

August 17, 2018 16:51 ET (20:51 GMT)

