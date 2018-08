Anleger von Mologen wurden auch am Freitag erneut mit steigenden Kursen verwöhnt. Um knapp 2,7 Prozent ging es aufwärts, was der Aktie einen Wochenschlusskurs von 6,13 Euro bescherte. Damit konnten die kurzfristigen Korrekturen nach dem Kurssprung am Donnerstag zu großen Teilen wieder ausgeglichen werden. Im Hoch erreichte Mologen dort einen Kurs von 6,49 Euro, verlor dann aber wieder bis auf 5,41 Euro an Wert. Die Entwicklung am Freitag nährt die Hoffnung, dass es sich jetzt um eine echte Trendwende ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...