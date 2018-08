Die Aktie von Tele Columbus befindet sich derzeit im freien Fall. Allein am Freitag stürzte das Papier um mehr als 25 Prozent in den Keller, nachdem bekannt geworden war, dass sich gleich mehrere Großanleger aus dem Titel zurückziehen. Nicht besser wird die Stimmung durch eine Einschätzung der US-Bank Goldman Sachs. Schon Ende Juli wurde dort darauf hingewiesen, dass die Abonnentenzahlen zurückgingen und das Unternehmen mit enormen Schulden zu kämpfen habe. Allein in den letzten fünf Tagen hat ... (Robert Sasse)

