In einem Interview mit der "New York Times" berichtete Tesla-Chef Elon Musk kürzlich unter anderem über seinen Gesundheitszustand, der "nicht gerade toll" sei. In den vergangenen Jahren hat der Manager sich nach eigenem Bekunden stets mit vollem Einsatzkraft um das Unternehmen gekümmert, dadurch habe er zum Teil eigene Geburtstage nicht gefeiert und auch andere wichtige Termine der Familie fast verpasst. Damit sich dies ändert, soll Tesla schon seit Jahren nach einem COO suchen, der Musk beim ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...