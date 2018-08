Die 1,3 Millionen Veganer in Deutschland müssten aus Marketingsicht eigentlich irrelevant sein. Trotzdem arbeiten viele große Fleischproduzenten intensiv an tierfreien Alternativen. Warum?

Vegan ist mehr als eine Ernährungsweise. Vegan ist eine Lebenseinstellung: bewusster und nachhaltiger konsumieren, sich auch mal in Verzicht üben. Das passt genau in unsere Zeit. Früher galten Veganer als etwas verschroben, weil sie in der Regel auf alle tierischen Produkte verzichten, auch auf Milchprodukte, Eier, Honig und Leder. Heute sind sie hip. Das ist in den Supermärkten angekommen. Überall findet man inzwischen vegane Produkte. Sogar der Wein und die Chips sind vegan. Aber Moment mal: Waren die das nicht schon immer?

Im Kühlregal liegen Schnitzel, Würstchen und Käse, die aussehen als wären sie aus Fleisch und Milch. Doch in Wirklichkeit bestehen sie aus pflanzlichem Ersatz und Aromastoffen. Ihre Zahl wächst stetig: Vor Jahren gab es vegane Produkte nur in Reformhäusern und Bioläden, heute findet man sie sogar beim Discounter. Auch große Fleischwarenhersteller haben vegane oder vegetarische Alternativen im Sortiment.

1,3 Millionen Menschen leben nach Angaben der Ernährungsorganisation ProVeg in Deutschland vegan. "Es gab in den letzten Jahren einen starken Anstieg", sagt Wiebke Unger von ProVeg, wie der deutsche Vegetarierbund inzwischen heißt. Doch verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind die Veganer noch immer in der Minderheit. "Aus Marketingsicht müsste diese Zielgruppe total irrelevant sein", meint der Hamburger Markensoziologe Oliver Errichiello.

Schaut man auf Marken wie Wiesenhof und ...

