Der Brückeneinsturz in Genua trifft die Allianz finanziell enorm: Die Münchener gehören nicht nur zu den Versicherern des zerstörten Bauwerks.

Der Versicherer Allianz ist gleich zweifach vom Brückeneinsturz im italienischen Genua betroffen. Der Konzern gehört nicht nur zu den Versicherern des Bauwerks, sondern ist auch an der Betreibergesellschaft Autostrade per l'Italia beteiligt, wie eine Allianz-Sprecherin am Samstag bestätigte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...