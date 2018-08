Das Interesse der Wall Street an Kryptowährungen ist genauso wichtig wie gefährlich für den Erfolg der jungen Branche. Und einer der Gründe, warum die Krypto-Preise wieder abstürzen.

Am 18. August 2008 war die Lage angespannt an der Wall Street. Die Investmentbank Bear Stearns war bereits vor Monaten notverkauft worden. Die Aktienkurse von Lehman Brothers, Goldman Sachs und anderen Instituten waren seitdem immer weiter ins Minus gerutscht. "Der Druck auf die US-Banken steigt", titelte die "Financial Times" an jenem Montag, weil eine ganze Reihe von Finanzinstituten zu allem Überfluss auch noch milliardenschwere Schulden refinanzieren musste.

Es war auch der Tag, an dem Satoshi Nakamoto die Webseite bitcoin.org registrierte, auf der er zwei Monate später das mittlerweile weltbekannte Konzeptpapier zur ersten Kryptowährung Bitcoin veröffentlichte. Ob er eine Ahnung hatte, dass die US-Banken im Herbst in eine tiefe Krise stürzen würden, bleibt Spekulation, genauso wie die wahre Identität des Bitcoin-Erfinders.

Bis heute ist unklar, wer sich hinter diesem Namen verbirgt und ob es nur eine Person ist oder gar eine Gruppe von Programmierern. Klar ist jedoch, dass Nakamotos Version von virtuellem Geld das Ziel hatte, das traditionelle Finanzsystem zu ersetzen, weil es dank der unterliegenden Blockchain-Technologie ohne Mittler wie Banken auskommt.

Der Plan ist jedoch nicht aufgegangen, wie man heute, zehn Jahre später, feststellen kann. Die Wall Street ist wieder so stark und so mächtig wie vor der Finanzkrise. Statt vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen verdrängt zu werden, machen sich die etablierten Institute die Technologie und die neuen Währungen zu eigen und wollen daraus Profit schlagen.

Zudem ist der Hype um die Kryptowährungen nur wenige Monate nach dem Allzeithoch wieder abgekühlt. Erst Anfang der Woche gab es wieder heftige Kurseinbrüche. Der Bitcoin fiel zum ersten Mal seit Juni unter die Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...