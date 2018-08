Die amerikanische First Lady Melania Trump provozierte kürzlich mit einem grünen Parka. Peinlich? Sicher. Aber auch lehrreich.

Eigentlich ist Modebewusstsein kein Makel. Doch zumindest bei der amerikanischen First Lady mutiert ihre größte Passion zunehmend zu ihrem größten Problem. Melania Trump wählt ihre Kleidung anscheinend ausschließlich nach ihrem persönlichen Geschmack aus - und nicht danach, was dem Anlass entspricht.

Zuerst lachte die Welt über ihr babyblaues Kostüm bei der Amtseinführung ihres Gatten, echte Harry-Potter-Fans erinnerte es an die Uniform der französischen Zauberschülerin Fleur Delacour. Dann stöckelte Trump mit zwölf Zentimeter hohen Schlangenleder-Pumps und Piloten-Sonnenbrille durch das Hurrikan-geplagte Texas.

Ihren modischen Tiefpunkt erreichte sie zuletzt mit einem grünen Parka, darauf der Spruch "I really don't care - do u?", zu Deutsch: "Ist mir echt egal - und dir?" Vielen Menschen war es nicht egal. Denn Trump trug die Jacke nicht beim Einkaufsbummel, sondern auf dem Weg in ein Flüchtlingsheim an der mexikanischen Grenze.

Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...