Die deutschen Seefischer stehen vor mehreren Problemen: Der Klimawandel vertreibt den Kabeljau und andere wichtige Fischarten - und mit dem Brexit drohen die bedeutendsten Fanggründe verloren zu gehen.

Fritz Flint war 15, als er als Schiffsjunge auf einem Fischkutter anheuerte und zur See fuhr. So wie es sein Vater über Jahrzehnte getan hatte. Heute ist er 58 Jahre alt und fährt noch immer aufs Meer. Sein Boot: die J. von Cölln, Fischereinummer NC308, 40 Meter lang, fünf Matrosen, ein Azubi - und Käpt'n Flint.

Früher, erzählt der Kapitän, fingen sie den Kabeljau fast vor der Haustür in Cuxhaven. Heute gehen in der Deutschen Bucht Fische ins Netz, die man eigentlich im Mittelmeer vermutet: Tintenfische etwa, oder Wolfsbarsche. Der Kabeljau aber ist verschwunden. "Und der kommt auch nicht zurück." Erst zog er weiter nordwärts, nach Dänemark. Dann weiter, in Richtung Norwegen. "Das Wasser in der Deutschen Bucht ist ihm zu warm geworden", sagt Flint.

Während viele Bauern in diesem Jahr ausnahmsweise über die außergewöhnliche Dürre stöhnen, leiden die Fischer seit Jahren unter dem Klimawandel. In der Nordsee würden sich die Verbreitungsgebiete vieler Arten nach Norden und in jüngster Zeit in tiefere Gewässer verschieben, bestätigt das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium. Und in der Ostsee entstünden den Fischern durch die Erwärmung Verluste beim Heringsfang, die bei Weitem nicht durch die Neuzugänge wie Sardellen und Rotbarben ausgeglichen würde. "Die deutsche Fischerei", urteilt Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Fischerei, "zählt zu den Verlierern der Erderwärmung."

Dabei haben die deutschen Seefischer in Europa ohnehin hart zu kämpfen. Jedes Jahr streiten sich die EU-Fachminister bis in die Morgenstunden, wie sie die knappen Fangmengen auf die jeweiligen nationalen Fischflotten aufteilen. Da sind die deutschen Fischer durchaus froh, dass sie in Berlin eine prominente Fürsprecherin haben: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), in deren vorpommerschem Wahlkreis noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...