Auch wenn das erfolgreiche Investieren vom Grundsatz her kein Hexenwerk ist, gibt es dennoch so manche Sachen, die der ambitionierte Investor routiniert machen sollte. Vor allem bei der Pflege des eigenen Portfolios sind manche Handgriffe essentiell, um zu gewährleisten, dass man auch wirklich eine schlagkräftige Truppe an ausgewählten Aktien in den eigenen Reihen führt. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick auf drei Handlungsweisen, die jeder erfolgreiche Investor regelmäßig durchführen sollte. Vielleicht findest auch du ja noch das eine oder andere Optimierungspotenzial. Die Investitionsthese regelmäßig überprüfen Bei diesem Vorhaben rücken wir zunächst die Basishandlung in den Vordergrund: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...