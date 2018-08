Willkommen zur Weekend Edition des Trading-Treff-Ausblick. In diesem Video gebe ich Ihnen eine charttechnische Orientierung für die 34. Handelswoche. Erneut widmen wir uns dem DAX, dem Dow Jones und dem Euro im Videoformat. Was geschah an den Märkten? Eine weitere Woche mit Kursabgaben im DAX liegt hinter uns. Besonders auffällig ist auch die relative Schwäche zum US-Markt. Schauen wir gemeinsam auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...