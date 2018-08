Einer der Hauptgründe, warum ich Woche für Woche gute Ideen für Bilanz Ziehen habe, ist, dass ich ein Mensch bin. Manchmal tappe ich in die gleichen "Fallen" wie alle anderen. Anfang dieser Woche gab es gleich ein Beispiel dafür. Ich erhielt eine "Warnung" von einer der E-Mail-Listen, denen ich folge, und da stand etwas Ähnliches wie in meiner Überschrift weiter oben: "Dow steigt um mehr als 250 Punkte." Wow, ich dachte, das ist toll! Also wollte ich gleich nachsehen, wie sehr die Aktien in meinem Portfolio gestiegen sind. Die Antwort: nicht viel. Dann dämmerte es mir ... Ich hatte meine erste Tasse ...

