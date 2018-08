Wirecard konnte auch in der abgelaufenen Woche erneut überzeugen. Die Aktie sattelte insgesamt über 6 % auf und befindet sich weiterhin auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Kursziel sind nun 200 Euro und darüber auch 250 Euro. Denn: Es sind keine Widerstände in Sicht, die diese Aktie aufhalten werden. Vielmehr dürfte der Kurs in den kommenden Wochen noch einmal massiv im bisherigen Tempo weiter steigen. Der charttechnische Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Die Kurse sind binnen eines Monats um ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...