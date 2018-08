Die Aktie von Facebook ist in den vergangenen Tagen sehr deutlich schwächer geworden. Absolut betrachtet halten sich die Rücksetzer noch in Grenzen. Doch relativ ging es weit nach unten. Und das charttechnische Bild verdüsterte sich auf eindeutige Weise, die vermuten lässt, dass der Titel nun in Richtung 140 Euro und mit etwas weiterer Missstimmung klar abwärts führen kann. Die Chancen sind plötzlich wieder geringer als die Risiken. Bestenfalls ist mit einem Seitwärtstrend zu rechnen, sofern ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...