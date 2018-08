Amazon konnte in der vergangenen Handelswoche einen neue Rekordfahrt nicht ganz erfolgreich abschließen, aber vorbereiten. Der Wert verzeichnete einen minimalen Abschlag von 1 %, befindet sich bezogen auf die zurückliegenden zwei Wochen mit einem Plus von gut 4 % allerdings noch in guter Verfassung. Wahrscheinlich, so die Meinung der charttechnischen Analysten, gehe es bald Richtung 2000 Euro nach oben. Die Kurse könnten darüber sogar einen Aufschlag von bis zu 2.500 Euro verzeichnen. Angesichts ... (Frank Holbaum)

