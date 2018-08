BERLIN (Dow Jones)--Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft zieht eine positive Bilanz des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag in Meseberg. "Der Weg zu einer neuen Dynamik in den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen führt nur über einen politischen Entspannungsprozess. Hier war Meseberg eine ganz wichtige Etappe", sagte Michael Harms, Vorsitzender der Geschäftsführung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, dem Handelsblatt.

"Auf dem Tisch liegt ein Paket von Themen, bei denen Russland und die EU sich wechselseitig brauchen. Kluge Diplomatie müsste daraus eigentlich etwas machen können. Der Bundesregierung kommt hier zweifellos eine Schlüsselrolle zu." Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hat rund 350 Mitgliedsunternehmen und -verbände. Getragen wird der Verein zudem von sieben Spitzenverbänden der deut schen Wirtschaft.

"Der sich jetzt intensivierende Dialog eröffnet die Chance, dass wir tatsächlich bald Fortschritte sehen, in Syrien, aber auch in der Ukraine", sagte Harms. "Der sich abzeichnende Kompromiss bei Nord Stream 2 ist durch Meseberg bestätigt worden: Auch nach 2019 wird russisches Gas durch die Ukraine fließen. Dies ist auch notwendig, um den starken Rückgang der Eigenproduktion der EU und den wachsenden Bedarf auszugleichen", sagte Harms.

