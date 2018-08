Weil sie in Italien keine Arbeit fanden, setzten Migranten nach Malta über, hausten in Viehställen. Nun sollen sie zurückgeschickt werden.

Malta will rund 120 Migranten nach Italien abschieben, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in ehemaligen Viehställen auf einem Bauernhof untergebracht sind. Sie seien zwar legal nach Malta gereist, verfügten aber nicht über die notwendige Arbeitserlaubnis, sagte Regierungschef Joseph Muscat am Sonntag ...

