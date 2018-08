Mit Projekten wie der Bahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest will China seinen Einfluss in Europa ausbauen und den westlichen Balkan gefügig machen. Allerdings haben die Länder von den Investitionen fast nichts.

Der Bahnhof von Belgrad hat seine besten Tage hinter sich. Von den reich verzierten Stahlsäulen auf dem Bahnsteig blättert der Lack, die ockerfarbene Fassade des lang gezogenen Baus aus dem 19. Jahrhundert ist verwittert, und zwischen den Schienen steht das Unkraut kniehoch. Mit dem weißen Stuck an den Wänden und den kleinen, von dunklem Holz umrahmten Ticketfenstern versprüht die Halle noch ein wenig alten Ostblock-Charme.

Zweimal am Tag verlässt ein Zug Richtung Budapest den Belgrader Bahnhof. Knapp neun Stunden dauert die Fahrt in die rund 350 Kilometer entfernte ungarische Hauptstadt. Ein Durchschnittstempo, bei dem sich fast Blumen pflücken lassen. Und eine Balkanromantik, mit der es bald vorbei sein wird.

Weit weg von der Belgrader Innenstadt wird derzeit ein hochmoderner unterirdischer Bahnhof gebaut, ein bisschen so wie in Stuttgart. Von dort soll ein Hochgeschwindigkeitszug nach Budapest fahren - in nur drei Stunden. Für das restliche Europa hat der Fortschritt auf dem Balkan allerdings einen Haken: Die Kredite, die Arbeiter, selbst die Planer und Ingenieure für das 2,9-Milliarden-Dollar-Projekt kommen aus Peking.

Die Neubaustrecke ist derzeit das größte Infrastrukturprojekt Chinas auf dem westlichen Balkan, aber nicht das einzige. In Montenegro baut Peking eine Autobahn, in Bosnien-Herzegowina finanziert es ein Wärmekraftwerk, in Rumänien will ein chinesischer Energieerzeuger zwei Atomkraftwerke fertigen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.Für Pekings Planer sind die Projekte Teil der sogenannten Neuen Seidenstraße, mit der China den wirtschaftlichen und politischen Einfluss im Westen ausbauen und die Länder langfristig gefügig machen will. Staaten wie Ungarn und Griechenland, so das Kalkül, sollen als Dank für all das Geld bei Brüsseler Entscheidungen im Sinne Pekings abstimmen. Insgesamt hat China 16 ost- und südosteuropäische Staaten an sich gebunden und die Zusammenarbeit im 16+1-Format institutionalisiert.

In den anderen EU-Hauptstädten sehen die Regierungen die Entwicklung mit Sorge. Länder, die sich beim Ausbau ihrer Infrastruktur von China helfen lassen, sollen sich an die außenpolitischen Positionen der EU gegenüber China halten, warnte Bundeskanzlerin Angela Merkel zuletzt. Und an die europäischen Standards in Sachen Menschenrechte. Andernfalls drohe der EU eine Spaltung.

Alles andere als zimperlich

Peking versteht seine Infrastrukturvorhaben ...

